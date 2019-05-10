В России разворачивается катастрофа с рождаемостью

По итогам первого квартала в России снова зафиксировано резкое снижение рождаемости - на 9,1%. А в феврале число родившихся стало наименьшим с начала 2006 года. В марте оно немного увеличилось, но из-за большей длительности месяца стало еще меньшим. Рождаемость сильно падает уже третий год подряд и по масштабу падения почти повторяет ситуацию 1992-1994 гг. С той лишь разницей, что тогда рождаемость рухнула за два года, а в третий стабилизировалось, а сейчас падение длится уже третий год.

За три месяца в стране родились 355 тыс. детей, а умерли 462 тыс. чел. "Естественная" убыль, таким образом, составила 107 тыс., а смертность превысила рождаемость на 30%. Хотя число умерших снизилось на 3,4%, а ожидаемая продолжительность жизни, следовательно, продолжает расти, это не может сдержать разворачивающейся демографической катастрофы, вызванной крайне низкой рождаемостью. При такой динамике за год родится менее 1,5 млн детей, что повторит абсолютный результат 2003-2006 гг. Суммарный коэффициент рождаемости в годовом исчислении уже опустился ниже 1,5 детей на женщину. Убыль населения может достичь 300 тыс. за год.

При этом в конце апреля вице-премьер России Татьяна Голикова во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам представила весьма оптимистичную демографическую картину. Так, она отметила, что в первом квартале 2019 года младенческая смертность снизилась на 15,7% и достигла исторического минимума 4,3 на 1000 родившихся, что даже ниже установленных указом президента целевых значений на 2024 год. Она подчеркнула важность сохранения этой динамики.

Также Голикова сделала акцент на снижении смертности и росте рождаемости в трех регионах (всего трех по всей стране!) - Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии, притом что в Магаданской области, к примеру, рост на 4% произошел на фоне обвала на 13% в прошлом году. Чиновник упомянула о важности разработки дополнительных мер по повышению рождаемости. Например, она сообщила, что для стимулирования занятости имеющих детей женщин на 1 апреля было создано 15 тыс. ясельных мест, а к концу года должны быть введены еще 77 тыс. мест. Судя по сообщениям СМИ, общая катастрофа с рождаемостью была обойдена молчанием.

Эти данные хорошо иллюстрируют подход Правительства - подменять реальную картину происходящего выгодными цифрами. Однако младенческая смертность, которая является предметом гордости Правительства, никакого влияния на демографию давно не оказывает. Снижение на 15,7%, о котором заявила Голикова, - это снижение коэффициента смертности до 1 года в расчете на 1000 родившихся. Если же по итогам года он достигнет исторического минимума 4,3, снизившись за 3 года с 6,0, то это означает, что число доживающих до 1 года новорожденных вырастет с 99,40% до 99,57%, т.е. всего на 0,17%. В то же время рождаемость за те же 3 года упадет более чем на 20%. То есть влияние фактора младенческой смертности, о которой постоянно упоминает Правительство, в сто раз меньше, чем влияние рождаемости. В еще большей степени это касается материнской смертности, которая влияет примерно в тысячу раз меньше на демографию, чем рождаемость. Но Правительство постоянно занято ее снижением.

22 апреля премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в рамках сессии Госсовета заявил, что "ситуация с демографией - это серьезный вызов" для страны.

"Снижение уровня рождаемости в 2017-2018 гг. обусловлено уменьшением возрастных коэффициентов рождаемости среди женщин младших возрастных групп и негативным изменением возрастной структуры женщин фертильного возраста. Среди женщин репродуктивного возраста сократилась доля 20-29 летних, на которых, как правило, приходится более половины всех рождений", - сказано в его докладе.

Это верно, но лишь другими словами повторяет тот факт, что рожать стали гораздо реже.

Американский финансовый портал Business Insider указывает на депопуляцию России как на один из "шокирующих" фактов об экономике страны.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что "реальная проблематика страны по демографии никого не волнует".

"Смысл демографической проблемы не в том, что у нас высокая смертность, хотя она высокая; проблема в том, что у нас малая демография! Они приоритет уделяют смертности, хотя приоритет надо уделить рождаемости. Голикова надувает демографический пузырь, манипулирует", - цитирует Крупнова "Регнум".

Издание обращает внимание на то изменение сознания и поведения, которое происходит с жителями столицы.

"Если вы проживаете в одном из "человейников" Москвы или Подмосковья, то знаете, кто по вечерам занимает улочки, газоны, скверы. Дети, шумные компании, бабушки или мужики с шахматами там редкость. На вечерних улицах новых микрорайонов доминируют владельцы собак. Разумеется, в любви к домашним животным нет ничего плохого. Но также очевидно, что массовое увлечение собаками и кошками тесно связано с острейшей, ключевой проблемой Москвы - ее демографическим тупиком. Вместо полноценных семей и детей люди предпочитают "компромисс" - животных, на которых они будут тратить свои эмоции, реализовывать родительские инстинкты. Преувеличенная забота о домашних животных - свидетельство той трансформации, которая происходит с людьми в эпицентре демографического провала России - Москве. Трансформации, из которой наш народ может уже не вернуться", - пишет издание.

Если по итогам 2019 года снижение смертности повторит результат первого квартала, то ожидаемая продолжительность жизни россиян приблизится к 74 годам. Это будет действительно значительным результатом. Но какое это будет иметь значение в условиях ускоряющегося вымирания?