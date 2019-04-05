Жителя Пыть-Яха, воровавшего нефть, осудили за взятку сотруднику ДПС

В Пыть-Яхе 39-летний похититель нефти осужден за взятку инспектору ДПС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Югре.

Его признали виновным ч. 3 ст. 291 УК РФ. Установлено, что в октябре 2017 г. мужчина дал взятку в размере 20 тыс. руб. инспектору ДПС, чтобы тот беспрепятственно пропустил грузовой автомобиль, нагруженный похищенной нефтью: без проверок документов и груза.

Преступление выявили югорские сотрудники полиции во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. Суд назначил пыть-яхцу штраф - 300 тыс. руб. Кроме того, он был признан виновным в хищении нефти. Это уголовное дело расследовали следователи органов внутренних дел.