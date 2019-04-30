В Миассе организаторам огненного шоу грозит административный штраф

В Миассе в ночь на 28 апреля неизвестные устроили огненное шоу – подожгли пирамиды из покрышек. Пьяные мужчине мешали прибывшим на место пожарным приступить к тушению возгорания. На место вызвали полицию, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

За помощью в противопожарную службу обратились жители близлежащих домов. Их напугало импровизированное файер-шоу с полыхающими шинами, огонь стал быстро распространяться по траве.

"Прибывшие на место происшествия огнеборцы, столкнулись с непониманием со стороны участников мероприятия. Мужчины в состоянии алкогольного опьянения вели себя неадекватно, близ полыхающей травы происходили драки, организаторы и зрители заверяли специалистов, что у них всё "под контролем". Просьбы разойтись и дать пожарным ликвидировать возгорание не увенчались успехом", - рассказали в пресс-центре.

На место прибыли сотрудники полиции, только после этого огнеборцы смогли приступить к тушению.

Сейчас устанавливаются лица причастные к пожару. Им грозят административные штрафы.