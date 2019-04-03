"Нам теперь, как в 41-м, за Байкал стоять". Иркутский музыкант записал клип в защиту экологии

Иркутский музыкант Артем Галанов записал песню и снял клип в защиту Байкала.

Как он сам сообщил на своем официальном канале в Youtube, произведение посвящено победе экологических активистов и запрету строительства завода по розливу воды для Китая в Култуке.

"Ребята, братья, сестры! Мы отстояли Байкал, стройку на берегу Култука остановили! Это огромная победа для всего общества, но это еще не все! У Байкала есть и другие проблемы", - пишет музыкант.

Напомним, что ранее Арбитражный суд Иркутской области наложил запрет на строительство завода компании "АкваСиб" на берегу Байкала. Противники строительства утверждали, что компания "АкваСиб" на 99% принадлежит некой китайской фирме. Местные СМИ писали, что в 2017 году завод получил статус регионального инвестпроекта. Объём инвестиций составил 1,5 млрд руб., продукцию планируется поставлять не только в Россию, но и в Китай и Монголию. Ввод первой очереди завода был запланирован на конец 2019 года.

Ранее музыкант Артем Галанов ранее записал песню "Портрет Путина", клип на которую посмотрели более 100 тыс. человек.