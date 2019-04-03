Цирка не будет. Организаторы фестиваля "Палитра юных" погрязли в долгах перед властями ХМАО из-за банкротства "Югры"

Ханты-Мансийский автономный округ лишился регионального фестиваля любительского циркового искусства "Палитра юных".

Фестиваль циркового искусства проходил в Урае с 2003 года. Организаторы мероприятия – управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай и ККЦК "Юность Шаима" отмечают, что главными задачами проекта была не только популяризация циркового искусства, но и развитие событийного туризма в Югре: в автономный округ приезжали артисты из разных регионов и городов России.

Мероприятие всероссийского уровня проходило при поддержке правительства автономного округа.

Весной 2017 года организаторы фестиваля получили от властей субсидию в размере 700 тыс. руб., но так и не сумели ею воспользоваться: средства хранились в банке "Югра", который летом 2017 года лишился лицензии.

"Фестиваль планировалось провести в ноябре. Деньги нам перевели в апреле. Мы их не тратили. В июле я уехал в отпуск. Тут раздается телефонный звонок: "У банка "Югра" отобрали лицензию". Деньги у нас хранились на счету там. Естественно, мне пришлось прервать отпуск, вернуться. Написал Набиуллиной письмо, объяснил, что это деньги детские, на цирковой фестиваль. Получил от нее ответ: вставайте в очередь, как обычные юридические лица. Мы открыли счет в Сбербанке, нас поставили в третью очередь. То есть, фактически, эти деньги мы никогда не получим", - сообщил Накануне.RU председатель профсоюзной организации Тарас Иваненко.

О случившемся Тарас Иваненко проинформировал все правительственные структуры. В 2018 году профсоюзная организация вновь подала заявку на проведение фестиваля, но получила отказ.

Как следует из ответа департамента культуры автономного округа, получатель субсидии должен был предоставить в департамент заключительный отчет о целевом использовании субсидии и финансовый отчет. Поскольку отчетные документы предоставлены не были, получатель субсидии обязан вернуть полученные деньги в бюджет автономного округа в полном объеме.

"В связи с тем, что профсоюзная организация не представила отчетные документы, не осуществила возврат средств в бюджет автономного округа, в получении субсидии вам отказано. При этом вынужден отметить, что лишение Публичного акционерного общества банк "Югра" лицензии на осуществление банковских операций не освобождает от исполнения вышеуказанных обязательств", - говорится в тексте документа.

Сейчас организаторы фестиваля оказались в должниках: окружной департамент культуры обратился в суд с требованием взыскать с профсоюзной организации работников культуры Урая выделенные деньги.

Требования истца суд удовлетворил. Согласно тексту решения суда (имеется в распоряжении Накануне.RU), "доводы ответчика о невозможности возврата субсидии вследствие отзыва лицензии у банка (третьего лица по делу) не являются основанием для отказа в иске.

"Правовых оснований для взыскания субсидии непосредственно с ПАО "Банк Югра" не имеется, поскольку спорные правоотношения возникли между истцом и ответчиком. Денежные средства были перечислены ответчику и он имел реальную возможность распоряжения ими до момента отзыва лицензии у кредитной организации. Правоотношения между ответчиком и третьим лицом в настоящее время регулируются Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", задолженность банка перед ответчиком включена в реестр требований кредиторов. Принимая во внимание все вышеизложенное, исковые требования подлежат удовлетворению", - говорится в тексте документа.

Теперь профсоюз ожидает судебных приставов для описания имущества профсоюзной организации. На апелляцию, по словам Тарасова, не подавали, поскольку бесполезно, с точки зрения закона - все правильно.

"Обращались во все инстанции. Сходил в местную прокуратуру. Прокуратура сказала: по закону они [департамент культуры Югры] сделали все правильно, а по совести - нет. Очень удивились, что они подали иск в суд. Обращался к местным депутатам, все безрезультатно. На этой, может на следующей неделе придут приставы, описывать имущество профсоюзной организации. Некоторые мне советуют закрыть наше НКО и открыть другое. Но я не рассматриваю этот вариант, потому что мы никому ничего не должны. Государство одной рукой нам эти деньги дало, другой рукой забрало, лишив банк лицензии. И теперь, рукой Арбитражного суда, хотят еще с нас поиметь. Мы честно исполняли все свои обязательства. За прошлые фестивали отчитались о каждой копейке", - сообщил председатель профсоюзной организации работников культуры Урая.

Добавим, что в 2017 году X Открытый региональный фестиваль любительского циркового искусства "Палитра юных" все-таки состоялся. Деньги, которые фактически "сгорели" с отзывом лицензии у банка "Югра", организаторам пришлось просить снова. Как сообщил Тарас Иванченко, спонсорскую помощь в проведении фестиваля оказала компания "Лукойл" и предприниматели.

"Грубо говоря, по городу с протянутой рукой походили, миллион насобирали и провели", - пояснил он. В 2019 году организация даже не подавала заявку на субсидию, понимая, что пока не выплатят образовавшийся из-за банкротства "Югры" долг - рассчитывать на поддержку властей они не могут.

Участниками последнего в Урае циркового фестиваля стали 144 человека из 15 цирковых коллективов из Барнаула, Тюмени, Перми, Челябинска, Южноуральска, Краснотурьинска, Санкт-Петербурга, Североуральска, Заречного, Ижевска, Ишима и Урая.

Было показано 47 цирковых номеров. Судьями стали заслуженные артисты циркового искусства с мировым именем, имеющие большой опыт работы не только в России, но и за рубежом - акробат, представитель цирковой династии в третьем поколении, заслуженный артист РФ, народный артист России Владимир Довейко, жонглер, заслуженный артист РСФСР, народный артист РФ Евгений Беляуэр, начальник производственно-творческого отдела ФКП "Российская государственная цирковая компания" Ирина Асатурян, профессор колледжа-интерната Центра искусств для одаренных детей Севера, заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, народный артист РФ, член Союза театральных деятелей Александр Мунтагиров.

Напомним, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. До этого ЦБ ввел в организацию временную администрацию, затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства банка "Югра" составляют порядка 199,3 млрд руб.