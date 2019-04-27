27 Апреля 2019
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

В Перми эвакуировали посетителей торгового центра

Сегодня днем в Перми из торгового центра "Алмаз", расположенного по адресу ул. Куйбышева, 37, эвакуировали 150 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По информации ведомства, в 13.08 по местному времени в оперативную дежурную службу МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о задымлении в ТЦ "Алмаз". На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

Сотрудников и посетителей ТЦ эвакуировали. Пострадавших нет.

При проверке выяснилось, что причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки без горения. Угрозы людям и строению нет.

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В Перми эвакуировали посетителей торгового центра

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Теги: Торговый центр Алмаз, эвакуация, замыление, МЧС



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