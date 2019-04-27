В Хабаровском крае рухнул самолет ЯК-18: погиб президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока

Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту крушения самолета ЯК-18, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Дальневосточного СУТ СК России.

По информации ведомства, авиакатастрофа произошла сегодня, около 16.00 по местному времени, в районе села Калинка Хабаровского края. На борту самолета находилось двое человек. Выживших нет.

По информации ТАСС, один из погибших президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин. Издание сообщает, что Левшин был инициатором проведения акции "Бессмертная эскадрилья" в Хабаровском крае. В рамках этой акции в День Победы над Хабаровском пролетают самолеты, на фюзеляжах которых размещают фотографии военных летчиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц".

Следствием отрабатываются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, не благоприятные погодные условия.

В настоящее время следственная группа проводит осмотр места происшествия.