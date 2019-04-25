"Чем русские хуже?": Путин оценил реакцию Киева на решение по паспортам для ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин назвал странной негативную реакцию Киева на его указ об упрощении получения российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.

Он напомнил, что многие страны практикуют такую схему. В пример российский лидер привел Польшу, которая уже несколько лет выдает карту поляка, а также Венгрию и Румынию, оформляющие паспорта.

"В этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?" - цитирует президента РИА Новости.

Путин подчеркнул, что Россия не пытается "кого-то провоцировать" на Украине.

Накануне президент подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

Фактически речь идет о предоставлении российского гражданства всем желающим жителям Донбасса. Однако для приема в гражданство России необходимо иметь именно паспорт ДНР или ЛНР с соответствующей пропиской. При этом, что важно, новым гражданам России не требуется выходить из украинского гражданства.

На Украине возмущены решением Путина. По поручению уходящего президента Петра Порошенко Киев обратился в Совет безопасности ООН.