02 Апреля 2019
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Происшествия Северо-Западный ФО В России Санкт-Петербург

Взорвавшуюся мину в академии Можайского пытались перенести

Появились первые подробности взрыва в Военно-космической академии им. Можайского в Санкт-Петербурге.

Как сообщает 78.ru, взрывное устройство сработало, когда его пытались перенести. В результате в здании обрушился лестничный пролёт и 15 курсантов на втором этаже оказались заблокированы.

В результате пострадали четыре человека, погибших нет.

Между тем, в академии нашли вторую бомбу.

Напомним, сегодня на территории Военно-космической академии им. Можайского произошёл взрыв. На место происшествия прибыли силовики, включая сотрудников ФСБ и прокуратуры. Взрыв произошел в административном помещении сразу после объявления эвакуации.

Вуз подведомственен Минобороны РФ, готовит офицеров для Космических войск. С сентября 2009 года в академии началась переподготовка увольняемых в запас военнослужащих. В период с 1941 по 2010 год в академии проведено более 80 выпусков, подготовлено около 46 тысяч офицеров.

Военно-космическая академия им. Можайского в Санкт-Петербурге, пожарные машины(2019)|Фото: Телеграм-канал Life Shot

Также стало известно, что, по предварительным данным, взрыв сегодня прогремел в городе Пушкин, в колледже на шоссе Подбельского. Подробности уточняются, МЧС пока не подтверждает второе сообщение.

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Взорвавшуюся мину в академии Можайского пытались перенести

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Теги: Санкт-Петербург, академия Можайского, взрыв



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Ранее 02.04.2019 15:44 Мск Приоритетная версия взрыва в академии им. Можайского - неосторожное обращение с боеприпасами
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