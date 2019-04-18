Синоптики пообещали снижение уровня воды в реке Ница, которая затапливает Ирбит

18 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"ПОЗОРге"? Глумление над историей на "Первом"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Синоптики пообещали снижение уровня воды в реке Ница, которая затапливает Ирбит

В свердловском МЧС рассказали о ситуации с паводком в Ирбите.

Напомним, город оказался под угрозой подтопления: были перекрыты дороги, а на улицах начали дежурить спасатели. Также значительно рос уровень воды в реке Ница.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, за минувшие сутки уровень воды в реке увеличился на 6 см и составил 643 см. По данным ведомства, на сегодняшний день в Ирбите подтоплены территории у 21 жилого дома, в которых проживает 50 человек, и 12 территорий нежилых домов. При этом подтопленных жилых домов нет.

паводок, МЧС, жители(2019)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Для переправы людей через подтопленные участки используются специальные плавсредства. По данным синоптиков, в ближайшие дни в Ирбите ожидается стабилизация обстановки и постепенное снижение уровня воды в реке Ница.

Как добавили в МЧС, в целом паводковая ситуация в Свердловской области находится под контролем и продолжает развиваться с учетом предварительного прогноза.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Синоптики пообещали снижение уровня воды в реке Ница, которая затапливает Ирбит

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ница, река, паводок, Ирбит



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.04.2019 07:37 Мск Ирбит продолжает подтапливать: уровень воды в реке Нице за сутки поднялся на 9 см
Ранее 17.04.2019 04:03 Мск Угроза подтопления Ирбита: перекрыты дороги, в городе дежурит МЧС

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 1309

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети