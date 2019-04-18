Синоптики пообещали снижение уровня воды в реке Ница, которая затапливает Ирбит

В свердловском МЧС рассказали о ситуации с паводком в Ирбите.

Напомним, город оказался под угрозой подтопления: были перекрыты дороги, а на улицах начали дежурить спасатели. Также значительно рос уровень воды в реке Ница.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, за минувшие сутки уровень воды в реке увеличился на 6 см и составил 643 см. По данным ведомства, на сегодняшний день в Ирбите подтоплены территории у 21 жилого дома, в которых проживает 50 человек, и 12 территорий нежилых домов. При этом подтопленных жилых домов нет.

Для переправы людей через подтопленные участки используются специальные плавсредства. По данным синоптиков, в ближайшие дни в Ирбите ожидается стабилизация обстановки и постепенное снижение уровня воды в реке Ница.

Как добавили в МЧС, в целом паводковая ситуация в Свердловской области находится под контролем и продолжает развиваться с учетом предварительного прогноза.