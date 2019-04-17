Ирбит продолжает подтапливать: уровень воды в реке Нице за сутки поднялся на 9 см

Уральский город Ирбит продолжает подтапливать. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, уровень воды в реке Нице за сутки поднялся на 9 см и на 9 часов 17 апреля составляет уже 637 см.

По данным ведомства, подтоплены придомовые территории у 17 жилых домов, в которых проживают 40 человек, в том числе семеро детей, и девять придомовых территорий нежилых домов. При этом в самих домах воды нет.

За сутки на лодках сотрудники МЧС перевезли 12 человек, в том числе четыре ребенка. Мониторинг уровня воды продолжается, специалисты получают информацию с двух гидропостов.

Спасатели МЧС вместе с представителями администрации продолжают подворовые обходы и информируют население о паводковой ситуации и действиях при ЧС. Кроме этого, спасатели напоминают о соблюдении противопожарных правил.

Как добавили в ведомстве, жители, чьи придомовые территории подтоплены, от эвакуации отказались.

Напомним, согласно прогнозам, в ближайшие дни подъем уровня воды в Нице продолжится.