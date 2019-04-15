Жительница Мегиона оставила двоих детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды

Жительница Мегиона стала фигуранткой уголовных дел за жестокое обращение со своими детьми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского отделения МВД.

Двое малолетних в возрасте двух и четырех лет были обнаружены без присмотра в неотапливаемом вагончике в мороз.

Установлено, что их мать регулярно оставляла детей одних без еды и воды, закрывая входную дверь жилища навесным замком. "В помещении имелась печь-буржуйка в доступном для детей месте", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что 35-летняя югорчанка состояла на учете в ОДН и злоупотребляла спиртным. В настоящее время ее дети направлены в учреждение здравоохранения.

Уголовные дела возбуждены по статьям "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".