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"Спартак" оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и сослал его в "дубль"

Московский "Спартак" определился с наказанием для своего футболиста Аяза Гулиева, ставшего участником дорожного инцидента.
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Ранее стало известно о конфликте Гулиева с пешеходом: мужчина помешал "Мерседесу" спортсмена проехать на запрещающий сигнал светофора и был избит. Позже игрок попросил прощения за свой поступок.

Как сообщает Telegram-канал Baza, за данный инцидент клуб оштрафует Гулиева на 5 млн рублей, вычтя деньги из его зарплаты. По данным канала, в месяц футболист получает порядка 6 млн. Кроме этого, полузащитник отстранен от тренировок с основной командой "Спартака" и сослан в "дубль", однако проводить матчи за него он не сможет.

Полиция возбудила против Аяза Гулиева административное дело.

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"Спартак" оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и сослал его в "дубль"

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Теги: Гулиев, штраф, Спартак



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