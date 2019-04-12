На Ирбитской птицефабрике тайно освящали яйца

На Ирбитской птицефабрике в Свердловской области оптовые партии яиц освятил церковнослужитель.

Фото ритуала появилось на странице основателя екатеринбургских ресторанов доставки еды Ивана Зайченко в Facebook. По словам интернет-пользователей, освящение яиц накануне Пасхи может быть удачным маркетинговым ходом.

На птицефабрике подтвердили, что на предприятии не первый год освящают яйца перед Пасхой, но держат это в тайне из уважения к другим религиям и не делают специальную этикетку, сообщает Lenta.ru.