12 Апреля 2019
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На Ирбитской птицефабрике тайно освящали яйца

На Ирбитской птицефабрике в Свердловской области оптовые партии яиц освятил церковнослужитель.

Фото ритуала появилось на странице основателя екатеринбургских ресторанов доставки еды Ивана Зайченко в Facebook. По словам интернет-пользователей, освящение яиц накануне Пасхи может быть удачным маркетинговым ходом.

На птицефабрике подтвердили, что на предприятии не первый год освящают яйца перед Пасхой, но держат это в тайне из уважения к другим религиям и не делают специальную этикетку, сообщает Lenta.ru.

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На Ирбитской птицефабрике тайно освящали яйца

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Теги: яйца, пасха



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