Эквадор "позорно" сдал основателя WikiLeaks. "Это вписывается в логику военных приготовлений"

Эквадор решил отозвать дипломатическое убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения международных конвенций и договора о проживании, основатель WikiLeaks задержан лондонской полицией, органы безопасности в здание посольства привел сам посол латиноамериканского государства.

Поводом для задержания Ассанжа стало неуважение к суду, заявили в Скотланд-Ярде: основатель портала WikiLeaks девять лет назад проигнорировал заседание юридической инстанции. Эдвард Сноуден назвал арест Ассанжа "Черным днем для свободной прессы". Соратники Ассанжа публикуют протестные сообщения в социальный сетях с тегом #ProtectJulian.

Журналист и эксперт по информационным технологиям, полковник в отставке Александр Жилин в беседе с Накануне.RU поделился своим мнением, почему именно сейчас произошел арест Ассанжа. По его мнению, так некрасиво основателя WikiLeaks сдали из-за кризиса с "Брекситом" - англичане зашли с ним в полный тупик, и сейчас все каналы начнут освещать только тему с Ассанжем: "Для того, чтобы "Брексит" ушел на второй план, потому что кризис серьезный".

"На Эквадор оказывалось большое давление, и ситуация там в определенной степени усугублялась самими Ассанжем. Что я имею в виду? Он все-таки допускал такие высказывания "на грани" – я смотрел и не понимал, зачем он это делает. Разоблачения не вели к международному суду, а с другой стороны, вызывали раздражение у Лондона. И я думаю, что нашли общий язык с президентом этой страны, может быть, не столько накатами и угрозами, сколько позолотив ручку", – предполагает Александр Жилин.

Джулиан Ассанж – интернет-журналист, который прославился скандальными разоблачениями, на своем сайте WikiLeaks он публиковал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, о коррупции в высших эшелонах власти, он открыто писал о военных преступлениях, представлял широкой общественности факты, а также приоткрывал завесу тайны над дипломатическими отношениями сверхдержав. Естественно, что это многим не нравилось. После публикации секретных документов о действиях США в Ираке, Афганистане и о базе Гуантанамо в 2010 году Ассанж приехал в Швецию, где намеревался получить политическое убежище, но в Швеции и начались преследования – Ассанжа обвинили в сексуальном насилии, заблокировали все его счета, он был вынужден отправиться на Туманный Альбион. Но Лондон принял решение экстрадировать его обратно в Швецию. Тогда, в 2012 году, преследуемый укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, он попросил у руководства латиноамериканской страны политического убежища.

Сегодня, спустя семь лет, новый глава Эквадора Ленин Морено отказал ему в политическом убежище, он выступил с заявлением и сказал, что власти Великобритании дали гарантии того, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где его может ждать смертная казнь. Естественно, он говорит о США, где ордер на арест Ассанжа выписали еще в 2017 году по поводу дела о сговоре – основателя WikiLeaks обвиняли в сговоре с Брэдли Мэннингом, который служил военным аналитиком в американской разведке, самого Мэннинга приговорили к 35 годам лишения свободы. В это же время прокуратура Швеции, которая ранее сняла все обвинения с Ассанжа, сейчас, как сообщает RT, изучает возможность возобновления закрытого в 2017 году дела против основателя WikiLeaks.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение лидера Эквадора отказать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении политического убежища в своем Телеграм-канале (ТК): "Еще несколько лет назад Ассанж мне говорил, что Британия экстрадирует его в Швецию. А вот уже Швеция – в США. Где как раз смертная казнь ему и грозит. Наблюдайте", – написала Симоньян.

"Все это происходит в общем тренде, – говорит в беседе с Накануне.RU историк спецслужб Александр Колпакиди. – Идет схватка между всемирной олигархией и теми, кто ей противостоит, просто это пытаются замаскировать, но олигархия все больше захватывает власть над миром. Конечно, потрясает, что человек, которого назвали Лениным, так себя повел. Но это уже кризис левых латиноамериканских режимов".

Александр Колпакиди считает, что Ассанж реально противостоял "железной пятке" олигархии и сумел мобилизовать в свою поддержку массу людей. Ассанж уже вошел в вечность и его пример может послужить многим.

Автор "Агитблога", журналист и общественный деятель Константин Семин в беседе с Накануне.RU рассказал, что все ожидали, что такое может случиться после того, как произошла смена власти в Эквадоре, и был объявлен в розыск предыдущий президент Рафаэль Корреа.

"Стало ясно, что США взялись за дело по-настоящему, потому что там пришла к власти такая полуфашистская группировка, представляющая собой спайку представителей ВПК и "аристократии" спецслужб, – поясняет Семин. – Эти люди нацелены на войну. И им в такой обстановке совершенно не нужны никакие критические голоса, не нужны оппозиционеры, которые выступали бы с разоблачением намерений вооруженных сил. В глазах генералов и Ассанж, и Сноуден, и Челси Мэннинг – это все предатели, которые должны быть наказаны по законам военного времени. Мы наблюдаем разворачивание широкого фронта реакции, это проявляется и в агрессивных действиях США по отношению к своим ближайшим соседям, и в их поведении на Ближнем Востоке, и в этих мерах по наведению порядка в тылу. Потому что если будет драка, никому не хочется иметь слабый тыл. Но аналогичные процессы происходят не только в США, не одному Ассанжу заткнули рот - в это же время в Англии принимается закон об ограничении, фактически цензурировании интернета, социальных сетей, аналогичные меры принимаются в США, то же самое делает Евросоюз, происходит такое и в России. Есть ощущение, что в целом такие шаги вписываются в логику военных приготовлений".