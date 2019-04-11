В администрации Дербентского района Дагестана прошли обыски, глава задержан

Следственный комитет предъявил обвинение главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее данным, чиновнику вменяется три эпизода растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Как удалось выяснить следователям, в 2015 году Джелилов безвозмездно и незаконно передал в собственность своим родственникам три земельных участка общей площадью 3 гектара, расположенных вдоль федеральной трассы "Кавказ".

"Кадастровая стоимость земли составляет более 3 млн руб. По предварительным данным, рыночная стоимость участков может достигать более 20 млн руб.", - уточнила Светлана Петренко.

Задержание Магомеда Джелилова

Она добавила, что в рамках возбужденного уголовного дела проведены обыски по месту жительства Джелилова и в администрации Дербентского района.

Как сообщало Накануне.RU, в январе этого года в газовой сфере Дагестана прошли массовые обыски, которые затронули почти тысячу предприятий.