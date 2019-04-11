11 Апреля 2019
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В администрации Дербентского района Дагестана прошли обыски, глава задержан

Следственный комитет предъявил обвинение главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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По ее данным, чиновнику вменяется три эпизода растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Как удалось выяснить следователям, в 2015 году Джелилов безвозмездно и незаконно передал в собственность своим родственникам три земельных участка общей площадью 3 гектара, расположенных вдоль федеральной трассы "Кавказ".

"Кадастровая стоимость земли составляет более 3 млн руб. По предварительным данным, рыночная стоимость участков может достигать более 20 млн руб.", - уточнила Светлана Петренко.

Задержание Магомеда Джелилова

Она добавила, что в рамках возбужденного уголовного дела проведены обыски по месту жительства Джелилова и в администрации Дербентского района.

Как сообщало Накануне.RU, в январе этого года в газовой сфере Дагестана прошли массовые обыски, которые затронули почти тысячу предприятий.

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В администрации Дербентского района Дагестана прошли обыски, глава задержан

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Теги: Дагестан, обыски, глава



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