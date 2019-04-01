01 Апреля 2019
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Нижневартовские биатлонисты получили благодарность от президента

Президент России Владимир Путин объявил благодарность нижневартовским биатлонистам Екатерине Мошковой и Никите Поршневу за высокие спортивные достижения на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Напомним, югорчане достойно выступили на Универсиаде, которая проходила в Красноярске со 2 по 12 марта.

Екатерина Мошкова завоевала четыре награды в женском спринте на 7,5 км (I место), в гонке преследования (I место), в масс-старте на 12,5 км (I место), в личной гонке на 15 км (II место). Никита Поршнев стал обладателем трех наград: в индивидуальной гонке на 20 км (I место), в гонке преследования на 12,5 км (II место), в мужском спринте на 10 км (III место).

По результатам всех состязаний российская команда завоевала первое место, получив 112 медалей. Из них 41 золотая и 39 - серебряных.

В московском Зале хоккейной славы прошла церемония награждения обладателей "золота". Благодарность от президента вартовчанам вручил его помощник Игорь Левитин. Также в церемонии принял участие президент ОКР Станислав Поздняков, президент ФХР Владислав Третьяк и глава Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин.

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Нижневартовские биатлонисты получили благодарность от президента

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Теги: биатлон, Универсиада, Благодарность, Владимир Путин



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