В МВД зафиксировали резкий кадровый голод из-за пенсионной "реформы"

Ряды полиции начали массово покидать сотрудники, достигшие планки 20-летнего стажа в органах. Такое заявление сделал начальник Управления МВД России по Тюменской области Юрий Алтынов.

Как передает корреспондент Накануне.RU, информация была озвучена во время заседания комитета по государственному строительству и местному самоуправлению региональной думы, где руководитель УМВД выступал с отчетом.

По словам генерала Алтынова, подобная ситуация с оттоком кадров наблюдается и в других регионах страны.

"Вызвано это было тем, что так называемая "пенсионная реформа" внесла определенный резонанс, и те, кто достиг 20-летнего рубежа выслуги, начали активно покидать ряды органов внутренних дел", — заявил генерал-майор Алтынов.

Скорее всего, речь идет о том, что сотрудники полиции, которых формально не коснулись изменения пенсионного законодательства, опасаются, что "реформа" обернется и против них, и поскорее пытаются выйти на служебную гарантированную пенсию.

Глава тюменской полиции также сообщил, что в настоящее время в его ведомстве наблюдается некомплект около 8% от штатной численности. Хуже всего дела обстоят в сельской местности, где найти замену труднее всего.