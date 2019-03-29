Русло реки Миасс в Челябинске очистят за 29 млн рублей

В Челябинске объявили аукцион по поиску компании, которая проведёт санитарную очистку русла реки Миасс. На эти цели из областного бюджета выделено 29,4 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии, победитель аукциона должен удалить кустарники и водную растительность, а также провести уборку мусора в русле реки.

Также размещен лот на проведение разработки проекта по очистке от донных отложений реки Миасс на территории от пруда Коммунар до плотины пруда ЧГРЭС стоимостью в 3,5 млн рублей. Работы планируется завершить до 2023 года.

Работы планируется провести за счет федеральных средств.