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Общество Свердловская область

Замглавы свердловского МВД жестко раскритиковал миграционный отдел Ревды

Заместитель начальника ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Александр Постовалов подверг проверке подразделение по вопросам миграции ОВД Ревды.
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Как рассказал Накануне.RU официальный представитель регионального Главка Валерий Горелых, главной целью рабочего визита было оценить условия, в которых местным жителям оказывают государственные услуги. По его данным, сопровождали Постовалова руководитель территориальной полиции Эдуард Крикливец, врио заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД области подполковник полиции Светлана Кузнецова, ее коллега на районном уровне майор Наргиза Богданова и представитель Общественного совета при главном управлении Зимфира Сайдулина.

Первый же нагоняй хозяева здания получили за опасную наледь на пандусе для лиц с ограниченными возможностями. Полковник Постовалов поручил в кратчайший срок устранить этот недостаток, а впредь ежедневно следить за состоянием входной группы.

"Жесткой критике подвергся отдел и за температурный режим внутри служебных помещений. Зимой шкала не поднимается выше 17-19 градусов. Мерзнут и сами сотрудники, и посетители. Положительных эмоций даже при качественном обслуживании людей вряд ли стоит ожидать при таком раскладе. В коллективе работают только женщины, все они на своих местах вынуждены одеваться максимально тепло, по этой причине здесь часто уходят на больничный. Проверяющие рекомендовали обратиться за помощью в решении данного вопроса в администрацию города - собственнику здания", - отметил полковник Горелых.

В среднем за госуслугами по линии МВД ежедневно здесь обращаются порядка 50 человек. В установленное законом время на оформление документов в 15 минут сотрудники полиции укладываются, жалоб не поступало. Только за 2018 год этим подразделением непосредственно через сайт госуслуг было выдано 379 паспортов гражданина РФ, оформлено и вручено 5 тыс. 350 загранпаспортов, зарегистрировано по месту жительства 707 человек, на миграционный учет в России поставлено 409 иностранца.

В зале ожидали своей очереди на обслуживание всего несколько человек, к ним Александр Постовалов обратился с вопросом – все ли их устраивает в работе подразделения? Граждане отметили, что претензий к полиции они не имеют.

Как сказал Валерий Горелых, подобные внезапные проверки руководство регионального полицейского Главка практикует с конца 2018 года. Они будут проводиться и впредь, чтобы максимально оперативно предпринимать меры по улучшению качества оказания госуслуг по линии МВД. Такое распоряжение дал врио начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин.

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Замглавы свердловского МВД жестко раскритиковал миграционный отдел Ревды

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Теги: Ревда, Постовалов, проверка



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