Мэрия Пыть-Яха после скандала с "переехавшим" незаконным забором грозит иском общественникам

В Пыть-Яхе на улице Святослава Фёдорова исчез забор, который разделял единственную ведущую к окружной больнице дорогу на проезжую часть и тротуар. Вскоре он появился во втором микрорайоне у здания школы. В мэрии отмечают, что изначально забор был установлен незаконно, а там, куда он "переехал", ограждение нужнее, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об исчезновении забора, стоявшего по дороге в больницу, стало известно вечером 19 марта. Тогда же горожанка заявила об этом в полицию. 20 марта выяснилось, что забор за ночь успел "перебраться" с улицы Святослава Фёдорова во второй микрорайон, к школе. Местные жители пытались выяснить, почему ограждение исчезло.

Помощник главы города Александра Морозова Игорь Луговской сообщил Накануне.RU, что забор в том месте, где он стоял ранее, - на Святослава Фёдорова – не соответствовал требованиям к такого рода сооружениям – не подходил по высоте.

"Установлен он был незаконно. Его демонтировали, покрасили и поставили там, где он более необходим, - на пешеходном переходе у школы. Там – значительный пешеходный трафик, были обращения по безопасности. В Пыть-Яхе уберут ещё минимум два незаконных забора, идут переговоры о поиске подрядчика для покупки полимерных ограждений, их установят, в том числе, на улице Святослава Фёдорова", - рассказал Луговской.

Как так получилось, что забор был установлен незаконно, ещё предстоит выяснить. Также помощник главы города добавил, что есть претензии к первоисточнику данных об "исчезновении" забора.

"В публикации используется острая лексика обвинительного характера. Мы попросим дать этому правовую оценку. Не исключён иск о защите чести и достоинства", - подытожил Луговской.