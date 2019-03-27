Мэрия Пыть-Яха после скандала с "переехавшим" незаконным забором грозит иском общественникам

27 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Балканский рубеж" — ода предательству?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

Мэрия Пыть-Яха после скандала с "переехавшим" незаконным забором грозит иском общественникам

В Пыть-Яхе на улице Святослава Фёдорова исчез забор, который разделял единственную ведущую к окружной больнице дорогу на проезжую часть и тротуар. Вскоре он появился во втором микрорайоне у здания школы. В мэрии отмечают, что изначально забор был установлен незаконно, а там, куда он "переехал", ограждение нужнее, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об исчезновении забора, стоявшего по дороге в больницу, стало известно вечером 19 марта. Тогда же горожанка заявила об этом в полицию. 20 марта выяснилось, что забор за ночь успел "перебраться" с улицы Святослава Фёдорова во второй микрорайон, к школе. Местные жители пытались выяснить, почему ограждение исчезло.

Помощник главы города Александра Морозова Игорь Луговской сообщил Накануне.RU, что забор в том месте, где он стоял ранее, - на Святослава Фёдорова – не соответствовал требованиям к такого рода сооружениям – не подходил по высоте.

Исчезнувший забор Пыть-Ях(2019)|Фото: www.youtube.com/channel/UCIga1S3rMeDKq7Rzi7cvBgg

Исчезнувший забор Пыть-Ях(2019)|Фото: www.youtube.com/channel/UCIga1S3rMeDKq7Rzi7cvBgg

"Установлен он был незаконно. Его демонтировали, покрасили и поставили там, где он более необходим, - на пешеходном переходе у школы. Там – значительный пешеходный трафик, были обращения по безопасности. В Пыть-Яхе уберут ещё минимум два незаконных забора, идут переговоры о поиске подрядчика для покупки полимерных ограждений, их установят, в том числе, на улице Святослава Фёдорова", - рассказал Луговской.

Как так получилось, что забор был установлен незаконно, ещё предстоит выяснить. Также помощник главы города добавил, что есть претензии к первоисточнику данных об "исчезновении" забора.

"В публикации используется острая лексика обвинительного характера. Мы попросим дать этому правовую оценку. Не исключён иск о защите чести и достоинства", - подытожил Луговской.

Исчезнувший забор Пыть-Ях(2019)|Фото: www.youtube.com/channel/UCIga1S3rMeDKq7Rzi7cvBgg

Исчезнувший забор Пыть-Ях(2019)|Фото: www.youtube.com/channel/UCIga1S3rMeDKq7Rzi7cvBgg

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мэрия Пыть-Яха после скандала с "переехавшим" незаконным забором грозит иском общественникам

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: забор, Пыть-Ях, Игорь Луговской



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3075

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети