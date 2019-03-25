Новоизбранная мэр-домохозяйка из Усть-Илимска продемонстрировала беспомощность власти

Мэром города Усть-Илимска Иркутской области стала 28-летняя домохозяйка, выдвинутая ЛДПР. Власть попала в ситуацию цугцванга, считают наблюдатели.

На досрочных выборах мэра Усть-Илимска кандидата от "Единой России" Сергея Зацепина обошла домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая от ЛДПР, набрав почти 44% голосов (у Зацепина лишь 37%). По сути, "технический кандидат" в очередной раз обошел "основного" кандидата от власти. И это несмотря на то, что главных соперников заблаговременно отстранили от участия: сначала был не допущен Анатолий Дубас – бывший депутат местного Заксобрания, выдвинутый партией "Родина" и поддерживаемый КПРФ, затем был снят с дистанции самовыдвиженец – депутат гордумы Наиль Гарипов.

В итоге, в соперниках у "единоросса" осталась домохозяйка Анна Щекина, продавец Ирина Кондратьева (выдвинута "СР", набрала около 6% голосов) и еще одна домохозяйка Екатерина Сазонова (от "Городов России", набрала около 2%).

Телеграм-каналы (ТК) тут же отреагировали на эту сенсацию, обозначив еще один громкий провал власти в регионах.

ТК Антискрепа экономиста Никиты Кричевского отметил как самое важное именно протестное голосование – народ готов голосовать за кого угодно:

"Хоть черт лысый, только не "Единая Россия". … ТИК, казалось, сделал все возможное, чтобы облегчить Зацепину путь в мэры: снял всех мало-мальски серьезных кандидатов, оставив двух домохозяек и продавца. А вот поди ж ты".

ТК Сарма уверен, что это мощный удар не только по всей вертикали "Единой России", но и в целом по клану Медведева:

"Это удар по Турчаку, по всей вертикали "Единой России", даже по УВП и по Сергею Кириенко, потому что Усть-Илимск – это серьезно, это город, с которым связаны большие интересы, это ИЛИМ, это Питер, это клан Медведева. В этой ситуации кого-то точно сделают крайним. Крепитесь, Сергей Михайлович, неделька у вас будет непростая".

И так будет теперь если не везде, то много где – это стало ясно еще на выборах в сентябре прошлого года, уверен социолог, публицист Борис Кагарлицкий.

"Есть некий административный ресурс, есть мобилизационный ресурс, а есть просто избиратели. Вот возникла ситуация, когда популярность правящей партии сократилась до мобилизационного и административного ресурсов. То есть у избирателей она не имеет уже никакой популярности", – сказал эксперт Накануне.RU.

Теперь, вероятно, из ситуации с Усть-Илимском сделают выводы и подготовятся к следующим выборам – скорее всего, как считает Кагарлицкий, власти будут выдвигать своих кандидатов, как самовыдвиженцев, но поддерживаемых "Единой Россией", хотя это и сопряжено с некоторыми сложностями:

"Во-первых, обеспечить дисциплину голосования при появлении самовыдвиженцев тоже не всегда так легко, как при выдвижении от партии, хотя бы просто потому, что даже лояльный избиратель может элементарно запутаться, если там окажется несколько самовыдвиженцев. Во-вторых, самовыдвиженцы, которые идут от партии власти, все равно известны как представители власти. В-третьих, этот переход от партийного выдвижения к самовыдвижению может привести к тому, что начнутся расколы в самой правящей команде".

Теперь, по мнению Бориса Кагарлицкого, власть поставлена в ситуацию цугцванга, когда любой ее следующий шаг приведет к негативным последствиям: любое действие с кандидатами ухудшит ситуацию, а бездействие недопустимо, потому что также ухудшает ситуацию.