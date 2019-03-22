Градоначальники Югры отчитаются губернатору об итогах работы

Градоначальники Югры отчитаются губернатору об итогах работы и перспективах развития территорий. Завтра Наталья Комарова встретится с главами Когалыма, Радужного, Покачей и Лангепаса. Всего на март-апрель запланировало 22 таких встречи, без внимания не останется ни один муниципалитет округа, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Встречи губернатора с главами муниципалитетов – традиционная практика для Югры. В этом году в них впервые примут участие первые заместители губернатора, курирующие вопросы экономики и внутренней политики. Завтра Наталья Комарова обсудит итоги работы с главами Когалыма, Радужного, Покачей и Лангепаса.

Градоначальники доложат главе региона об итогах работы за прошлый год, расскажут об основных проблемах и мерах, принимаемых для их решения. Речь пойдет о реализации приоритетных проектов и ключевых программ.

Губернатор проанализирует деятельность глав территорий, исходя не только из официальных данных – показателей по вводу жилья, уровня доходов и заработных плат, но и из социологических показателей. Наталья Комарова будет учитывать настроения граждан в муниципалитетах, их удовлетворенность образованием, здравоохранением, взаимодействием с властями.

"Одним из вопросов обсуждения станет вопрос того, как и насколько эффективно главой организована обратная связь с населением, какие формы организации обратной связи используются, какой результат дают", - добавили в департаменте общественных и внешних связей.

Выбранный формат работы с главами муниципалитетов свидетельствуют об открытости губернатора Югры, мотивируют градоначальников на эффективную работу в интересах жителей и напоминают о личной ответственности за развитие подконтрольных им территорий, считает президент Фонда "Региональная политика", кандидат юридических наук Павел Манченко.

"Такая форма отчета - это одна из форм реализация принципа транспарентности, проще говоря, - открытости власти, которого придерживается губернатор Югры. Но важно и другое: отвечая за всю территорию автономного округа, Наталья Комарова понимает, что для простого жителя региона эффективность власти зависит от того, какие условия для его проживания формируются в каждом конкретном месте, где живет человек, в каждом конкретном муниципальном образовании. Именно поэтому отчет главы муниципального образования, на мой взгляд, является важным элементом в системе управления, которую Наталья Комарова выстроила в регионе", - поделился своим мнением с Накануне.RU эксперт.

Отметим, что общение с жителями округа – постоянная практика губернатора Югры. Наталья Комарова посещает муниципалитеты несколько раз в год, проводит личные приемы и встречи в формате "прямой линии".