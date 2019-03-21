В Челябинске у здания областного правительства прошел одиночный пикет из-за смога в копейском поселке

В Челябинске активистка общественной организации "Гражданский патруль" устроила одиночный пикет у здания областного правительства. Анна Дедкова пожаловалась, что копейский поселок Октябрьский накрывает смогом непонятного происхождения, сообщили Накануне.RU в организации.

По словам активистки, из-за смога у людей появляются частые головные боли и першение в горле. Выбросы в воздух, по ее мнению, поступают из Коркинского разреза, но существенный вклад принадлежит и местным предприятиям.

Ранее общественная организация уже обращалась в природоохранную прокуратуру – экологические проблемы поселка были поставлены на контроль.

Добавим, что пикет активистки прошел накануне. В этот день полпред президента в УрФО Николай Цуканов представлял врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера.