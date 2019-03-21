В Нягани сняли карантин по кори

В Нягани снят карантин по кори. Ограничительные мероприятия были введены после того, как среди жителей города и Октябрьского района выявили 15 случаев этого заболевания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

По информации главного санитарного врача по Нягани Комитаса Шахназарова, инкубационный период по последнему больному истек 14 марта, новых случаев кори не установлено. Поэтому ограничения сняли.

Несмотря на то, что ситуация с корью становится менее тяжелой, врачи предупреждают об осложнениях: коревой пневмонии, менингите, энцефалите, обструктивном бронхите. Осложнения могут провоцировать инвалидизацию или заканчиваться летальным исходом.

Для предотвращения заражения маленьким детям делаются прививки. Вакцинация проводится в возрасте одного года и шести лет.

