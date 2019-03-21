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Депутаты Нижневартовска проинспектировали лагеря Крыма, где летом будут отдыхать дети

Депутаты думы Нижневартовска съездили в Крым и изучили, в каких именно лагерях смогут отдохнуть маленькие горожане, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Народные избранники побывали в оздоровительном центре "Чайка", одном из первых специализированных детских санаториев, появившихся в Крыму. Его возвели ещё в 1930-е. Особенность "Чайки" – там есть собственная школа, что позволяет отдыхать и лечиться там круглый год.

Другой точкой притяжения северных политиков стад лагерь "Лучистый". В прошлом году там уже отдыхали юные югорчане, которые сами в конце смены выставили центру оценку "отлично". Кроме этого, вартовчанам показали первый муниципальный лагерь "Гагарин", расположенный в Евпатории на 6,5 тыс. га, частную гостиницу на берегу моря "Империя", санаторий "Орен – Крым", построенный около 20 лет назад и имеющий отличную медицинскую базу.

Депутаты Нижневартовска в Крыму(2019)|Фото: Мэрия Нижневартовска

График ознакомительного тура был насыщенным. Депутаты внимательно осмотрели и оценили номерной фонд, условия по организации питания и досуга детей, наличие и состояние пляжных территорий. Народные избранники обратили внимание на бережное отношение руководителей к своим учреждениям. Они также отметили, что каждый из комплексов уникален, там к каждому отдыхающем подходят индивидуально.

Отвечая на вопросы журналиста газеты "Евпаторийская здравница", спикер думы Максим Клец подчеркнул, что сотрудничество полуострова и столицы Самотлора развивается по нарастающей: в 2015 г. для отдыха детей купили 50 путевок, в этом году их купят 300.

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Депутаты Нижневартовска проинспектировали лагеря Крыма, где летом будут отдыхать дети

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