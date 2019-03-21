Климкин захотел компенсации за "века российской оккупации"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Facebook, что на Украине почему-то до сих пор "никому в голову не приходило требовать компенсации за несколько веков российской оккупации". Так он прокомментировал обсуждение Госдумой вопроса о компенсации потерь и ущерба, нанесенных Крыму за время его нахождения в составе Украины.

Напомним, на днях спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил их посчитать. За это Украина ввела против него санкции, сообщается на странице Госдумы в Facebook.

Климкин известен своими антироссийскими и прозападными взглядами. В прошлом году он предложил жителям страны подумать над введением латиницы.