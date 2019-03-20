Теперь официально: Чайка перевёл прокурора Урая в Ханты-Мансийск

Приказом Генерального прокурора Юрия Чайки теперь уже экс-глава надзорного ведомства в Урае Артём Майоров переходит на работу в Ханты-Мансийск.

Он стал Ханты-Мансийским межрайонным прокурором. В Урае Майоров работал с 21 сентября 2015 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Напомним, источник Накануне.RU полагает, что повышение может быть связано с тем, что недавно в городе "накрыли" ячейку запрещённого в России религиозного сообщества "Свидетели Иеговы"*.