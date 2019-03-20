20 Марта 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

Теперь официально: Чайка перевёл прокурора Урая в Ханты-Мансийск

Приказом Генерального прокурора Юрия Чайки теперь уже экс-глава надзорного ведомства в Урае Артём Майоров переходит на работу в Ханты-Мансийск.

Он стал Ханты-Мансийским межрайонным прокурором. В Урае Майоров работал с 21 сентября 2015 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Напомним, источник Накануне.RU полагает, что повышение может быть связано с тем, что недавно в городе "накрыли" ячейку запрещённого в России религиозного сообщества "Свидетели Иеговы"*.

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Теперь официально: Чайка перевёл прокурора Урая в Ханты-Мансийск

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Теги: Андрей Майоров, прокурор Урая, Ханты-Мансийский межрайонный прокурор



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