02 Марта 2019
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Не стало лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова

Не стало советского и российского физика, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова. До своего 89-летия он не дожил всего две недели.

"К сожалению, Жорес Иванович ушел ночью из жизни. У него до этого был тяжелый приступ, криз", - цитирует НТВ главу КПРФ Геннадия Зюганова.

Нобелевскую премию Алферов получил в 2000 году за за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники.

Алферов был не только ученым, но и видным политическим и общественным деятелем. Он несколько раз избирался в Госдуму от КПРФ.

Алферов выступал против реформы Российской академии наук, участвовал в выборах главы РАН, но проиграл. В одном из интервью так прокомментировал ситуацию в отечественной науке: "Отставание в науке — не следствие какой-либо слабости русских учёных или проявления национальной черты, а результат дурацкого реформирования страны".

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Не стало лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова

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Теги: жорес алферов, биография, политические взгляды



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