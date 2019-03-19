Главу Ревды, отставки которой требуют жители, оштрафовали после прокурорской проверки

Глава уральского города Ревда Ирина Тейшева оштрафована. Это произошло после прокурорской проверки.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, причиной стало обращение местного жителя о неполучении ответа от администрации городского округа. Как установили в ведомстве, обращение заявителя поступило в мэрию 19 ноября 2018 года, но письменный ответ за подписью Тейшевой был подготовлен только 28 декабря, а отправлен в адрес горожанина и вовсе 24 января 2019 года - уже после начала проверки.

В прокуратуре отметили, что главой Ревды был нарушен установленный законом 30-дневный срок для рассмотрения обращения. Против Ирины Тейшевой возбудили дело об административном нарушении. В итоге суд оштрафовал главу муниципалитета на 5 тысяч рублей.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на митинге в Ревде против сноса памятника Ленину жители потребовали отставки главы города.