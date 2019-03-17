Псковскую семью затравили из-за письма Путину

Комиссия, состоящая из чиновников Псковской области направилась в деревню Томсино Себежского района, чтобы разобраться с травлей семьи Перчиковых, обратившейся за помощью к президенту России.

12-летняя школьница написала письмо Владимиру Путину с просьбой подарить семье мини-трактор. Мама девочки работает в больнице, где получает 12 тыс. руб., чтобы обеспечивать семью ей приходится работать на две ставки, написала девочка. Обращение из приемной президента "спустили" на местный уровень, где в помощи семье отказали, зато началась травля со стороны односельчан, семью обвинили в мошенничестве.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сформирована комиссия, которая выедет в деревню Томсино, чтобы разобраться в ситуации, сообщили Накануне.RU в аппарате уполномоченного по правам ребенка. В состав вошли омбудсмен, представители комитетов по социальной защите и по образованию, региональной комиссии до делам несовершеннолетних и районной администрации.

"Члены комиссии на месте пообщаются с Еленой и Тасей Перчиковыми, проведут выездное совещание, чтобы всесторонне разобраться в ситуации, и в случае необходимости принять соответствующие меры", - говорится в сообщении омбудсмена.