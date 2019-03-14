"Есть надо меньше": Депутат из "Единой России" призвал диабетиков лечиться похудением

14 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Сибирский ФО В России

"Есть надо меньше": Депутат из "Единой России" призвал диабетиков лечиться похудением

Депутат Госдумы от Алтайского края и член комитета по охране здоровья Николай Герасименко считает, что больные диабетом смогут избавиться от инсулиновой зависимости, если похудеют.

Он привел в пример знакомых, которые сбросили 30-40 кг и избавились от хронического заболевания. Поэтому, по словам парламентария, тот, кто не хочет болеть сахарным диабетом, должен заниматься собой.

Об этом он заявил на заседании нижней палаты парламента во время обсуждения законопроекта о поддержке больных диабетом, передает Regnum.

Внесший этот документ в ГД Федот Тумусов ("Справедливая Россия") был шокирован такой позицией. На своей странице в Facebook он подчеркнул, что "отношение "Единой России" к людям - в этом ответе: "Есть надо меньше".

"С улыбкой, с шуткой с думской трибуны было сказано, что больным диабетом просто надо худеть – и все у них будет хорошо", - пишет Тумусов.

Стоит отметить, в итоге "Единая Россия" проголосовала против законопроекта.

Ранее оскандалившийся волгоградский депутат Гасан Набиев исключен из "ЕР". Напомним, недавно Набиев заявил, что пенсии в 8 тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши". Реплика прозвучала во время обсуждения проекта федерального закона о социальных доплатах неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Позже парламентарий извинился за свои слова.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

"Есть надо меньше": Депутат из "Единой России" призвал диабетиков лечиться похудением

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: диабетики, николай герасименко, единая россия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 451

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети