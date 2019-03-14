"Есть надо меньше": Депутат из "Единой России" призвал диабетиков лечиться похудением

Депутат Госдумы от Алтайского края и член комитета по охране здоровья Николай Герасименко считает, что больные диабетом смогут избавиться от инсулиновой зависимости, если похудеют.

Он привел в пример знакомых, которые сбросили 30-40 кг и избавились от хронического заболевания. Поэтому, по словам парламентария, тот, кто не хочет болеть сахарным диабетом, должен заниматься собой.

Об этом он заявил на заседании нижней палаты парламента во время обсуждения законопроекта о поддержке больных диабетом, передает Regnum.

Внесший этот документ в ГД Федот Тумусов ("Справедливая Россия") был шокирован такой позицией. На своей странице в Facebook он подчеркнул, что "отношение "Единой России" к людям - в этом ответе: "Есть надо меньше".

"С улыбкой, с шуткой с думской трибуны было сказано, что больным диабетом просто надо худеть – и все у них будет хорошо", - пишет Тумусов.

Стоит отметить, в итоге "Единая Россия" проголосовала против законопроекта.

Ранее оскандалившийся волгоградский депутат Гасан Набиев исключен из "ЕР". Напомним, недавно Набиев заявил, что пенсии в 8 тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши". Реплика прозвучала во время обсуждения проекта федерального закона о социальных доплатах неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Позже парламентарий извинился за свои слова.