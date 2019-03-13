13 Марта 2019
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Происшествия Пермский край

В Перми упавший с крыши снег снёс два балкона

В Перми из-за нерасчищенной крыши пострадал дом №7 по улице Горняков – из-за упавшего снега пострадали два балкона, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом появилась в соцсетях вечером 12 марта. Комментаторы предположили, что "жильцы готовят иски к управляющей компании".

"Виновные в несвоевременной уборке снега должны быть наказаны", - отметили пермяки.

В пресс-службе мэрии Накануне.RU сообщили, что, по данным администрации Дзержинского района, дом признан аварийным, его снесут 29 марта. Здание стоит на балансе ООО "Нэкст". Администрация района 7 марта составила против компании административный протокол за то, что она не очистила крышу дома от снега.

Обрушение балконов из-за снега Горняков 7 Пермь(2019)|Фото: vk.com

Обрушение балконов из-за снега Горняков 7 Пермь(2019)|Фото: vk.com

В "Нэкст" направлено требование о незамедлительной уборке снежно-ледовых образований с крыш жилых домов. 14 марта администрация района проведет изучит дома, находящихся в управлении организации. Информация о выявленных нарушениях будет направлена в надзорные органы.

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В Перми упавший с крыши снег снёс два балкона

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Теги: Горняков 7, балкон, снег, наледь



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