В Перми упавший с крыши снег снёс два балкона

В Перми из-за нерасчищенной крыши пострадал дом №7 по улице Горняков – из-за упавшего снега пострадали два балкона, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом появилась в соцсетях вечером 12 марта. Комментаторы предположили, что "жильцы готовят иски к управляющей компании".

"Виновные в несвоевременной уборке снега должны быть наказаны", - отметили пермяки.

В пресс-службе мэрии Накануне.RU сообщили, что, по данным администрации Дзержинского района, дом признан аварийным, его снесут 29 марта. Здание стоит на балансе ООО "Нэкст". Администрация района 7 марта составила против компании административный протокол за то, что она не очистила крышу дома от снега.

В "Нэкст" направлено требование о незамедлительной уборке снежно-ледовых образований с крыш жилых домов. 14 марта администрация района проведет изучит дома, находящихся в управлении организации. Информация о выявленных нарушениях будет направлена в надзорные органы.