Летом на Среднем Урале пройдет первенство мира по парусному спорту

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении в Свердловской области первенства мира по парусному спорту и дисциплине "матчевые гонки". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

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Соревнования состоятся с 11 по 18 августа 2019 года. С инициативой о проведении мероприятия выступила Свердловская федерация парусного спорта.

Распоряжением Куйвашева также создан организационный комитет, который возгласил вице-губернатор Павел Креков. Его заместителями стали министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

В состав оргкомитета вошли представители органов власти, ГУ МЧС России по Свердловской области, губернского яхт-клуба "Коматек", Свердловской федерации парусного спорта и других организаций.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев нацелил областные власти на максимум усилий к организации летней Универсиады-2023 в случае, если такое право будет доверено Екатеринбургу.