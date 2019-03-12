Госдума переложила обязательства по содержанию "предпенсионеров" на их детей

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о сохранении права на алименты так называемых "предпенсионеров" – женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет. Оппозиционеры раскритиковали льготу, которой государство, по их мнению, пытается заглушить последствия пенсионной "реформы" и перекладывает социальные обязательства на граждан, передает корреспондент Накануне.RU.

Несмотря на повышение пенсионного возраста, лица, которые нуждаются в особой защите и помощи в силу возраста и состояния здоровья, не должны лишаться права на алименты, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Семейно-правовой механизм защиты прав лиц на получение алиментов, обеспечивающих их существование, в связи с родственными отношениями, отношениями супружества с алиментоплательщиком не должен быть подвержен влиянию изменений в сфере права социального обеспечения", – гласит документ.

По мнению Владимира Жириновского, алиментные обязательства нужно будет скорректировать через 10-15 лет, иначе россияне перестанут создавать семьи и рожать детей.

"Алиментные обязательства пугают молодежь, и это увеличивает риск несоздания семей, нерождения детей и предждевременного расторжения браков. Когда Сталин отменил алименты с мужчин, произошел демографический взрыв, и мы на пять лет обогнали довоенные показатели рождаемости. Алименты могут ускорить расторжение брака, пока оба супруга еще здоровые. Вот стала жена ходить по поликлиникам, муж решил подать на развод, чтобы за нее не платить", – заявил лидер ЛДПР.

Фракция КПРФ отказалась поддерживать законопроект. Вера Ганзя заявила, что подобными льготами государство пытается нивелировать повышение пенсионного возраста и перекладывает социальные обязательства на граждан.

"Социальные обязательства, которыми государство должно было обеспечить граждан предпенсионного возраста, оно перекладывает на плечи их родных. С одной стороны государство говорит нам, что граждане этого возраста могут быть трудоспособны, поэтому мы повышаем для них пенсионный возраст, а с другой – признает, что они могут быть нетрудоспособны, но не обеспечивает их средствами к существованию", – аргументировала депутат.

В результате законопроект набрал лишь шесть голосов "против", трое депутатов воздержались.