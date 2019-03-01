Задержана эколог, выступавшая против использования уникального озера в Кроноцком заповеднике под "сверхприбыльный проект"

На Камчатке 28 февраля была задержана руководитель научного отдела Кроноцкого заповедника Дарья Паничева.

Дарью этапировали в Хабаровск, где идет расследование уголовного дела против нее, сообщил в Facebook директор заповедника Петр Шпиленок. Задержанную подозревают в растрате бюджетных средств, выделенных на очистку тихоокеанского побережья заповедника в 2015-2016 году.

После широкого общественного резонанса вокруг задержания 1 марта защитницу природы отпустили под домашний арест.

Задержанию Дарьи предшествовало заявление губернатора Камчатского края о необходимости хозяйственного освоения Кроноцкого заповедника в интересах рыбной промышленности. Для разведения рыбы в заповеднике необходимо будет построить рыбоходный канал (рыбоход) от Кроноцкого озера до Тихого океана. А само озеро придется вывести из границ особо охраняемой природной территории.

Как писал"Коммерсант", за инициативой может стоять стоит структура, принадлежащая Максиму Воробьеву (брату губернатора Московской Области) и Глебу Франко (зять Геннадия Тимченко), - "Русская рыбопромышленная компания" (РРПК).

Из самого большого пресноводного озера Камчатки, расположенного в самом центре Кроноцкого заповедника, они планируют сделать "ферму" по выращиванию нерки. Для этого они намерены прорыть канал в океан, потому что та нерка, что сейчас живет в озере, не достигает "коммерчески выгодной массы тела".

По мнению другого источника, предложение может лоббировать и сенатор от Камчатского края Борис Невзоров. По данным Kartoteka.ru, его семья является основным владельцем рыбодобывающей компании "Устькамчатрыба" с долей 65%.

Экологи возмущены такими планами, они заявляют, что хозяйственная деятельность нанесет озеру непоправимый ущерб.

"Считать ли стечением обстоятельств тот факт, что последний месяц Дарья совместно с другими научными сотрудниками заповедника активно работает над подготовкой научных обоснований, в пух и прах разбивающих доводы всех тех, кто заинтересован в строительстве рыбохода на реке Кроноцкой? Она подключала к этому научное сообщество и всем заинтересантам проекта позиция заповедника как кость в горле", - пишет Петр Шпиленок.

Уникальная экосистема Кроноцкого озера по многим своим характеристикам сравнима с экосистемой всемирно известного Байкала.

В пресс-службе заповедника отмечали, что заинтересованные в реализации проекта готовы "понести сверхзатраты, чтобы в долгосрочной перспективе получить сверхприбыли от промысла".

"Однако экологические последствия, к которым приведет строительство рыбохода, перечеркнут все экономические выгоды", - говорится в заявлении.

Ученые предлагают альтернативный вариант возрождения рыбной промышленности региона. Им может стать восстановление стад нерки из семейства лососевых, уничтоженных в результате чрезмерной промысловой нагрузки и антропогенного прессинга. В частности, за последние полвека было почти полностью уничтожено стадо нерки реки Авача.

"В конце 1950-х численность нерки, нерестящейся в Верхне-Авачинских озерах, составляла 10–40 тысяч особей. На данный момент в озере отмечены лишь единичные производители нерки. Существенно подорваны стада нерки реки Большая, - рассказал Григорий Маркевич, научный сотрудник заповедника. - Восстановление этих стад путем строительства дополнительных рыбоводных заводов значительно более эффективно и экономически выгодно, чем создание стада проходной нерки в Кроноцком озере. На Камчатке есть положительный опыт подращивания молоди нерки в бассейне реки Большая на базе Малкинского рыбоводного завода. Там разработаны и с успехом применяются все необходимые биотехнологии, необходимые для восстановления исторически существовавших стад нерки в реках Камчатского края".