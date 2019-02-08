08 Февраля 2019
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Челябинские рабочие ответили Киселеву, который им посоветовал следить за собой, чтобы дожить до пенсии

Телеведущий Дмитрий Киселев посоветовал мужчинам, которые живут и работают в суровых условиях, следить за собой, чтобы дожить до пенсионного возраста. Об этом он заявил в интервью Юрию Дудю, передает корреспондент Накануне.RU.

Дудь напомнил, что средняя продолжительность жизни российского мужчины составляет 67 лет, а на пенсию теперь можно выходить в 65 лет, и поинтересовался, почему такая схема - "не грабеж населения государством".

В ответ ведущий государственного телеканала Дмитрий Киселев заявил, что часть мужчин умирает рано из-за вредных привычек и несоблюдения правил безопасности.

"Часть из мужчин умирает рано то ли по пьяни, то ли потому, что не пристегнуты ремешком, то ли из-за нарушения техники безопасности, то ли из-за вредных привычек. И умирают в молодые годы. Статистика говорит о том, что если мужчина дожил до 50 лет, то у него уже большой шанс дожить и до 70. Люди в предпенсионном возрасте, если они не уничтожили себя раньше, то они спокойно выдут на пенсию и будут наслаждаться внуками", – подчеркнул он.

Дудь напомнил ему о суровых условиях жизни, которые есть в некоторых регионах страны, ввиду климата и того, чем они занимаются в этих регионах.

"Даже в суровых условиях нужно следить за собой", - ответил телеведущий.

"В качестве уточнения по этой теме: вы были в Челябинске? Вы никогда не общались с людьми, которые работают там на местных производствах?" – поинтересовался Юрий Дудь.

Дмитрий Киселев, Юрий Дудь(2019)|Фото: youtube.com

"Я много ездил по стране, но именно в Челябинске не был", - сообщил Киселев.

В Федерации профсоюзов Челябинской области отметили, что не только здоровый образ жизни влияет на продолжительность жизни, но и экология, медицина и условия, в которых работает человек.

"Следить за собой – в смысле поддерживать здоровый образ жизни? Если регулярные занятия спортом, посещение тренажерного зала были стилем жизни для конкретного человека, то почему повышение возраста выхода на пенсию должно как-то на это повлиять? Или, если человек никогда не занимался спортом, то теперь он вдруг проявит к этому интерес ради одной цели – дожить до пенсии?.. На продолжительность жизни влияет множество факторов: экология, питание, медицина, условия, в которых человек работает и так далее. И профсоюзы заявляли, что нельзя к пенсионному вопросу подходить механически без учета занятости, уровня заработной платы, условий труда. Это приведет только к снижению уровня и качества жизни населения", – сообщили Накануне.RU в пресс-центре Федерации профсоюзов Челябинской области.

В Федерации подчеркнули, что в этих условиях социальное государство должно проявить свою заботу о Человеке труда.

"И выражаться это должно, в первую очередь, в повышении качества медицинского обслуживания, социальных программах. И работодателей надо мотивировать в этом направлении", – подчеркнули в пресс-центре.

Добавим, что сам телеведущий Дмитрий Киселев оформил пенсию в 62 года, но называть ее размер не стал, сказав, что "джентльмены о деньгах не говорят".

металлургический завод цех плавка(2015)|Фото: Накануне.ru

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Челябинские рабочие ответили Киселеву, который им посоветовал следить за собой, чтобы дожить до пенсии

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Теги: пенсионная реформа, пенсионный возраст, пенсия, Дмитрий Киселев,



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