05 Февраля 2019
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

Взятки за кислород. Три сотрудника Надымской ЦРБ попались на махинациях

Троих сотрудников Надымской ЦРБ подозревают в получении крупной взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Они решили "заработать" на сотрудничестве с компанией, с которой у клиники был договор о поставке медицинского кислорода на 10 млн руб. В апреле – декабре 2017 г. подозреваемые оформляли и подписывали фальшивые финансово-хозяйственные документы. В них была информация о том, что четверть всех кислородных баллонов якобы привезли в больницу, хотя на самом деле никто их не привозил. После этого на счет компании переводили деньги.

Позже руководство компании перевело взятку в сумме не менее 690 тыс. руб. на расчетный счет, доступ к которому имел один из подозреваемых. Далее деньги поделили трое сотрудников больницы. Возбуждено уголовное дело. Один из участников шайки арестован, второй отправлен под домашний арест, мера пресечения третьему подозреваемому пока не избрана.

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Взятки за кислород. Три сотрудника Надымской ЦРБ попались на махинациях

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Теги: кислородные баллоны, взятка, Надымская ЦРБ



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