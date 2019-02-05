Рогозин попросил Силуанова поддержать создание ТОСЭР в Миассе

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин направил обращение министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой поддержать решение о создании ТОСЭР в Миассе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Получение городом статуса ТОСЭР обсуждалось на встрече губернатора Борис Дубровского с главой Миасса Григорием Тонких. Глава области подчеркнул, что статус ТОСЭР даст городу серьезные преференции для реализации инвестиционных проектов.

"В Миассе формируется крупный пул инвесторов, в котором особую роль, на мой взгляд, должны играть миасские предприятия Роскосмоса – "ГРЦ имени В.П.Макеева" и АО "Миасский машиностроительный завод", где есть перспективы для использования существующих компетенций и для проектов в области диверсификации", - отметил он.

Напомним, в июле прошлого года в Правительство России направлена заявка на создание в Миассе территории опережающего социально-экономического развития. Власти ожидают, что в результате присвоения Миассу статуса территории опережающего социально-экономического развития будет реализовано 19 инвестиционных проектов, создано более 2 тысяч рабочих мест, привлечено порядка 3,7 млрд рублей инвестиций.

В городе планируется развивать изготовление интеллектуальных цифровых изделий, электрического оборудования, организовать новые формы современного металлургического производства, производство автотранспортных средств, вне традиционной для города линейки грузовых автомобилей.