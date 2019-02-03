В Тюмени митинг против "мусорной реформы" прошел как карусель

В Тюмени прошёл митинг против реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), передает корреспондент Накануне.RU. Изначально заявлено было три акции, провели две. Вообще получился какой-то митинг - карусель.

Интересно, что многих участников митинга у Технопарка организаторы привезли на автобусе с предыдущего мероприятия, которое состоялось на площади «Борцов революции». О таком трансфере организаторы- коммунисты объявляли во время выступления и в своих социальных сетях.

Кстати, митинг - карусель не начинался до тех пор, пока транспорт не подвёз участников, значительная часть из которых были представителями либерально ориентированного движения «Диванные войска».

Но даже это странное единение либералов и коммунистов не помогло провести масштабную акцию. Продолжительность митинга была заявлена на два часа, завершился он менее чем через полчаса.

Пассивность тюменцев в отношении "мусорной реформы" местные эксперты объясняют не только и не столько морозной погодой, но прежде всего решением основных вопросов в регионе - переход от оплаты за квадратные метры на оплату за каждого жителя. И второе - введение льгот по оплате за ТКО для многодетных и иных категорий.