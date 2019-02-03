03 Февраля 2019
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В Тюмени митинг против "мусорной реформы" прошел как карусель

В Тюмени прошёл митинг против реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), передает корреспондент Накануне.RU. Изначально заявлено было три акции, провели две. Вообще получился какой-то митинг - карусель.

Интересно, что многих участников митинга у Технопарка организаторы привезли на автобусе с предыдущего мероприятия, которое состоялось на площади «Борцов революции». О таком трансфере организаторы- коммунисты объявляли во время выступления и в своих социальных сетях. 

скан, мусорная реформа(2019)|Фото: vk.com

Кстати, митинг - карусель не начинался до тех пор, пока транспорт не подвёз участников, значительная часть из которых были представителями либерально ориентированного движения «Диванные войска».

митинг, зима, тюмень, мусорная реформа,кпрф(2019)|Фото: vk.com

Но даже это странное единение либералов и коммунистов не помогло провести масштабную акцию. Продолжительность митинга была заявлена на два часа,  завершился он менее чем через полчаса.

митинг, зима, тюмень, мусорная реформа,кпрф(2019)|Фото:vk

Пассивность тюменцев в отношении "мусорной реформы" местные эксперты объясняют не только и не столько морозной погодой, но прежде всего решением основных вопросов в регионе - переход от оплаты за квадратные метры на оплату за каждого жителя. И второе - введение льгот по оплате за ТКО для многодетных и иных категорий.

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В Тюмени митинг против "мусорной реформы" прошел как карусель

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Теги: митинг, зима, тюмень, мусорная реформа, кпрф



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