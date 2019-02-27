В Химках сотрудник Госинспекции труда обвиняется в получении взятки

Следствие предъявило обвинение в получении взятки сотруднику Государственной инспекции труда по Московской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По предварительным данным СК, 25 февраля подозреваемый, находясь в своём служебном кабинете, получил от представителя акционерного общества 200 тыс. рублей в обмен на формальное проведение проверки в отношении предприятия и дальнейшего не привлечения его руководства к административной ответственности.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сам он признал свою вину в полном объёме и сообщил обо всех обстоятельствах совершённого им преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.