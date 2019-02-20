"Наконец-то послание Путина не о внешней политике. Но где власти нашли деньги на внутреннюю?"

Президент Владимир Путин начал свое послание Федеральному собранию с внутренней политики и вопросов социального развития. Он предложил целый пакет решений по адресной помощи российским семьям, пенсионерам и гражданам, попавшим в сложные обстоятельства.

"Ключевая задача – сбережение народа, а значит рождение детей", – заявил президент. "Те, для кого планка слишком высока, кто хочет избежать ответственности, им лучше уйти", – тут же заметил он.

Путин предложил снизить налоговую нагрузку на отдельные семьи. "Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой – больше детей – меньше налог", – сказал он.

Также глава государств предложил ввести понятие "ипотечные каникулы", разобраться с индексациями пенсий. "Деньги есть, мы знаем где их взять", – заметил президент.

Политолог Константин Калачев обратил внимание на то, что послание началось не с внешней политики. "Наконец-то объяснили, что люди устали от его увлечения внешней политикой. Что надо что-то и о повестке развития сказать", – прокомментировал он Накануне.RU.

Однако озвученные меры не показались эксперту системными. "Пока это подачки вместо системных мер", – говорит Калачев.

Политолог Максим Жаров задается вопросом, где государство нашло на эти меры деньги. "Не очень понятно, откуда столько лишних денег в бюджете. И то, что послание начинается с мер по возобновлению роста рождаемости, выглядит как попытка переключения внимания с каких-то более насущных проблем людей", – говорит Жаров.

Он обращает внимание на то, что доклад Путина выглядит как популистский, и похож на заявления президента Франции, который уже несколько месяцев пытается успокоить протест "Желтых жилетов".

"Вот коллеги писали весь прошлый год доклады про популизм и его влияние на ведущих политиков мира. Эти доклады, очевидно, прочел и Путин. Или ему так текст написали спичрайтеры, писавшие эти доклады. Пока впечатление от послания, что в Гостином дворе место президента России занял какой-нибудь Макрон. А ведь настоящий Макрон сейчас борется и никак не может совладать с "Желтыми жилетами", которых ему сконструировали в помощь, чтобы с собственным популизмом совладать. России это тоже получается предстоит?" – говорит Жаров.