"Инвестиции – это приоритетное направление". В Миассе хотят построить горно-обогатительный комбинат, жители выступили против

В Миассе хотят построить горно-обогатительный комбинат. Еще в ноябре прошлого года администрация города заключила типовое соглашение об инвестиционном сотрудничестве с ООО "Круглогорский ГОК", основным учредителем которого является бывший сенатор от ХМАО Виктор Пичугов. Для строительства промышленного объекта необходимо провести смену функционального назначения земель с сельскохозяйственного использования на промышленное. Вопрос вынесли на публичные слушания, которые прошли 18 февраля и были признаны несостоявшимися, передает корреспондент Накануне.RU.

Круглогорский ГОК планируют построить в районе горы Круглая по автодороге М-5 "Урал". На участке появятся производственные помещения для переработки и обогащения руды. В ноябре прошлого года мэрия и ООО "Круглогорский ГОК" заключили типовое соглашение об инвестиционном сотрудничестве. Инвестпроект планируется реализовать с 2018 по 2027 гг. Объем инвестиций составит порядка 700 млн рублей и будет создано не менее 40 рабочих мест.

В пресс-службе администрации Миасса рассказали, что типовое соглашения о сотрудничестве заключается со всеми инвесторами, которые планируют свою деятельность на территории городского округа. В нём отражены направления по определению возможных путей господдержки в соответствии с действующем законодательством.

Для создания промышленных помещений и подъездных путей необходимо провести смену функционального назначения земель с сельскохозяйственного использования на промышленное. Публичные слушания по данному вопросу были назначены на 18 февраля. По словам жителей, они были организованы тайно и многие узнали о них за два-три часа до начала. Несмотря на это, публичные слушания отложили из-за неявки на них председателя комиссии и его заместителя. Новая дата проведения публичных слушаний в настоящий момент неизвестна.

"Само строительство ГОКа, стало для всех новостью, а тут еще и в срочном порядке тайно организованные публичные слушания… Но не смотря на такую конспирацию и спешку со стороны руководства города, в здании администрации всё же собрались небезразличные к судьбе города люди, которым удалось перенести публичные слушания на другую дату. Помимо этого, удалось настоять на создании общественной комиссии по данному вопросу", - рассказал бывший советник мэра Миасса Тадий Уминский на своей странице в Facebook.

Он обратил внимание, что промышленный объект хотят построить в 4 км от села Смородинка, в 1 км от садов "Родничок" и в 7-8 км от поселков Нижний Атлян и Ленинск.

"Мнением селян и садоводов кто-то поинтересовался? Им рассказали, что за соседней опушкой у них теперь будут взрывать гору? Вообще, в принципе, хоть что-то рассказали?! И еще одно немаловажное соседство. Всего 5 км разделяют гору Круглая и серьезное техническое сооружение ЛПДС "Ленинск". Это головная станция Челябинского нефтепроводного управления, одна из наиболее крупных объектов "Транснефть-Урал", располагает самым крупным резервуарным парком. Но не известно, реконструированный трубопровод выдержит ли регулярные взрывы горной породы на удалении в 5 км. Кто-то проводил консультации со специалистами "Транснефть-Урал"? В общем, вопросов море, а ответов нет. Надеюсь, что пока нет", - отметил он.

В свою очередь в мэрии заявили, что оповещение о публичных слушаниях было размещено на официальном сайте администрации города вместе с постановлением 31 января 2019 года, а в управлении архитектуры и градостроительства была открыта экспозиция. При этом в администрации напомнили, что слушания носят рекомендательный характер.

Новость о строительстве ГОКа в Миасском городском округе, на территории которого находятся озеро Тургояк и национальный парк "Таганай", стала неожиданностью для жителей. В соцсетях жители уже выступили с предложением создать инициативную группу против строительства комбината. В группу "Стоп ГОК Миасс" в социальной сети только за сутки вступило около тысячи человек. Участники считают, что вопрос о строительстве ГОКа должен быть решен на городском референдуме.

Также создана петиция против строительства горно-обогатительного комбината. За несколько часов ее подписали 427 человек.

"Строительство нового крупного предприятия - Круглогорского ГОКа - усугубит экологическую обстановку в самом чистом и красивом городе Миасс и окрестностях, так как на огромных площадях будут уничтожены природные экосистемы, а их место займут загрязняющие атмосферу, почву и воды отвалы и хвостохранилища", - говорится в петиции.

Власти Миасса попытались успокоить жителей, заявив, что их мнение будет учтено при решении вопроса о строительстве ГОК.

"Инвестиционное соглашение действительно было подписано, так как инвестиции – это приоритетное направление развития округа и области в целом. Но без оценки нанесения вреда окружающей среде, проведения государственной экологической экспертизы и учёта мнения жителей округа реализацию самого проекта считаю невозможным. Мы готовы к дальнейшему диалогу с инвестором после всех законных процедур", - подчеркнул глава Миасса Григорий Тонких.

Добавим, что ООО "Круглогорский ГОК", согласно выписке из ЕГРЮЛ, создано в 2003 году в Челябинске. Учредителями компании являются бывший сенатор от ХМАО Виктор Пичугов (70% доли в уставном капитале), Анна Пичугова (10% доли), бывший министр промышленности Челябинской области Валерий Прудской (10% доли) и Алина Юсупова (10% доли).