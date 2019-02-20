"Инвестиции – это приоритетное направление". В Миассе хотят построить горно-обогатительный комбинат, жители выступили против

20 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

"Инвестиции – это приоритетное направление". В Миассе хотят построить горно-обогатительный комбинат, жители выступили против

В Миассе хотят построить горно-обогатительный комбинат. Еще в ноябре прошлого года администрация города заключила типовое соглашение об инвестиционном сотрудничестве с ООО "Круглогорский ГОК", основным учредителем которого является бывший сенатор от ХМАО Виктор Пичугов. Для строительства промышленного объекта необходимо провести смену функционального назначения земель с сельскохозяйственного использования на промышленное. Вопрос вынесли на публичные слушания, которые прошли 18 февраля и были признаны несостоявшимися, передает корреспондент Накануне.RU.

Круглогорский ГОК планируют построить в районе горы Круглая по автодороге М-5 "Урал". На участке появятся производственные помещения для переработки и обогащения руды. В ноябре прошлого года мэрия и ООО "Круглогорский ГОК" заключили типовое соглашение об инвестиционном сотрудничестве. Инвестпроект планируется реализовать с 2018 по 2027 гг. Объем инвестиций составит порядка 700 млн рублей и будет создано не менее 40 рабочих мест.

В пресс-службе администрации Миасса рассказали, что типовое соглашения о сотрудничестве заключается со всеми инвесторами, которые планируют свою деятельность на территории городского округа. В нём отражены направления по определению возможных путей господдержки в соответствии с действующем законодательством.

Для создания промышленных помещений и подъездных путей необходимо провести смену функционального назначения земель с сельскохозяйственного использования на промышленное. Публичные слушания по данному вопросу были назначены на 18 февраля. По словам жителей, они были организованы тайно и многие узнали о них за два-три часа до начала. Несмотря на это, публичные слушания отложили из-за неявки на них председателя комиссии и его заместителя. Новая дата проведения публичных слушаний в настоящий момент неизвестна.

"Само строительство ГОКа, стало для всех новостью, а тут еще и в срочном порядке тайно организованные публичные слушания… Но не смотря на такую конспирацию и спешку со стороны руководства города, в здании администрации всё же собрались небезразличные к судьбе города люди, которым удалось перенести публичные слушания на другую дату. Помимо этого, удалось настоять на создании общественной комиссии по данному вопросу", - рассказал бывший советник мэра Миасса Тадий Уминский на своей странице в Facebook.

Он обратил внимание, что промышленный объект хотят построить в 4 км от села Смородинка, в 1 км от садов "Родничок" и в 7-8 км от поселков Нижний Атлян и Ленинск.

"Мнением селян и садоводов кто-то поинтересовался? Им рассказали, что за соседней опушкой у них теперь будут взрывать гору? Вообще, в принципе, хоть что-то рассказали?! И еще одно немаловажное соседство. Всего 5 км разделяют гору Круглая и серьезное техническое сооружение ЛПДС "Ленинск". Это головная станция Челябинского нефтепроводного управления, одна из наиболее крупных объектов "Транснефть-Урал", располагает самым крупным резервуарным парком. Но не известно, реконструированный трубопровод выдержит ли регулярные взрывы горной породы на удалении в 5 км. Кто-то проводил консультации со специалистами "Транснефть-Урал"? В общем, вопросов море, а ответов нет. Надеюсь, что пока нет", - отметил он.

В свою очередь в мэрии заявили, что оповещение о публичных слушаниях было размещено на официальном сайте администрации города вместе с постановлением 31 января 2019 года, а в управлении архитектуры и градостроительства была открыта экспозиция. При этом в администрации напомнили, что слушания носят рекомендательный характер.

Новость о строительстве ГОКа в Миасском городском округе, на территории которого находятся озеро Тургояк и национальный парк "Таганай", стала неожиданностью для жителей. В соцсетях жители уже выступили с предложением создать инициативную группу против строительства комбината. В группу "Стоп ГОК Миасс" в социальной сети только за сутки вступило около тысячи человек. Участники считают, что вопрос о строительстве ГОКа должен быть решен на городском референдуме.

Также создана петиция против строительства горно-обогатительного комбината. За несколько часов ее подписали 427 человек.

"Строительство нового крупного предприятия - Круглогорского ГОКа - усугубит экологическую обстановку в самом чистом и красивом городе Миасс и окрестностях, так как на огромных площадях будут уничтожены природные экосистемы, а их место займут загрязняющие атмосферу, почву и воды отвалы и хвостохранилища", - говорится в петиции.

Власти Миасса попытались успокоить жителей, заявив, что их мнение будет учтено при решении вопроса о строительстве ГОК.

"Инвестиционное соглашение действительно было подписано, так как инвестиции – это приоритетное направление развития округа и области в целом. Но без оценки нанесения вреда окружающей среде, проведения государственной экологической экспертизы и учёта мнения жителей округа реализацию самого проекта считаю невозможным. Мы готовы к дальнейшему диалогу с инвестором после всех законных процедур", - подчеркнул глава Миасса Григорий Тонких.

Добавим, что ООО "Круглогорский ГОК", согласно выписке из ЕГРЮЛ, создано в 2003 году в Челябинске. Учредителями компании являются бывший сенатор от ХМАО Виктор Пичугов (70% доли в уставном капитале), Анна Пичугова (10% доли), бывший министр промышленности Челябинской области Валерий Прудской (10% доли) и Алина Юсупова (10% доли).

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Инвестиции – это приоритетное направление". В Миассе хотят построить горно-обогатительный комбинат, жители выступили против

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Круглогорский ГОК, администрация Миасса, Григорий Тонких, ГОК, строительство,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 3

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети