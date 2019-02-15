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Бывший вице-мэр Лангепаса, оштрафованный за взятку, отправится в колонию

Бывший замглавы Лангепаса, ранее оштрафованный за взятку в 1,5 млн руб., отправится в колонию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Напомним, в мае 2016 г. года чиновник потребовал от председателя совета директоров одной из коммерческих организаций 1,5 млн руб. За эти деньги вице-мэр пообещал работать в пользу бизнесмена. В июне и августе чиновник получил часть суммы – 1 млн руб. В январе 2018 г. суд оштрафовал чиновника на 2,5 млн руб. Позже прокуратура добилась отмены приговора.

Бывший вице-мэр получил восемь с половиной лет строгого режима со штрафом в 12 млн руб. Также ему восемь лет запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной работой. Приговор в силу не вступил.

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Бывший вице-мэр Лангепаса, оштрафованный за взятку, отправится в колонию

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Теги: чиновник, взятка, арест, вице-мэр Лангепаса



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