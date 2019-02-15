Дубровский готов принять кадровые решения в отношении глав Златоуста и Чебаркуля, если в их работе будут выявлены нарушения

Губернатор Борис Дубровский сообщил о возможных кадровых решениях в отношении глав Златоуста и Чебаркуля Вячеслава Жилина и Сергея Ковригина. Решение будут приниматься, если в их работе будут выявлены нарушения.

"Нельзя сказать, что я всем доволен, я считаю, что мы не все сделали, что должны были. Сейчас их [глав] работу оцениваем на "три с плюсом". Если будут выявлены моменты [нарушений], буду принимать кадровые решения. Но на текущий момент я кадровые решения принимать не намерен", - цитирует Бориса Дубровского ТАСС.

Напомним, в январе в Златоусте полиция провела обыски в МУП "Коммунальные сети". Полицейских интересовало расходование денежных средств, полученных от населения в качестве оплаты за коммунальные услуги. Также проверялись траты денег, которые предприятие получило в качестве субсидий. Также сообщалось о выемки документов в мэрии Чебаркуля.