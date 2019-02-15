Дубровский готов принять кадровые решения в отношении глав Златоуста и Чебаркуля, если в их работе будут выявлены нарушения

15 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Челябинская область

Дубровский готов принять кадровые решения в отношении глав Златоуста и Чебаркуля, если в их работе будут выявлены нарушения

Губернатор Борис Дубровский сообщил о возможных кадровых решениях в отношении глав Златоуста и Чебаркуля Вячеслава Жилина и Сергея Ковригина. Решение будут приниматься, если в их работе будут выявлены нарушения.

"Нельзя сказать, что я всем доволен, я считаю, что мы не все сделали, что должны были. Сейчас их [глав] работу оцениваем на "три с плюсом". Если будут выявлены моменты [нарушений], буду принимать кадровые решения. Но на текущий момент я кадровые решения принимать не намерен", - цитирует Бориса Дубровского ТАСС.

Напомним, в январе в Златоусте полиция провела обыски в МУП "Коммунальные сети". Полицейских интересовало расходование денежных средств, полученных от населения в качестве оплаты за коммунальные услуги. Также проверялись траты денег, которые предприятие получило в качестве субсидий. Также сообщалось о выемки документов в мэрии Чебаркуля.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дубровский готов принять кадровые решения в отношении глав Златоуста и Чебаркуля, если в их работе будут выявлены нарушения

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Борис Дубровский, Вячеслав Жилин, Сергей Ковригин, отставки,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 748

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети