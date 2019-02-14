Бухгалтер из Чебаркуля незаконно обогатилась, купив внедорожник, часть дома, турпутевки и погасив кредит за квартиру

В Чебаркуле передали в суд уголовное дело в отношении главбуха "Городского коммунального хозяйства" Екатерины Насоновой.

По версии следствия, 40-летняя женщина обманным путем за 2017-2018 годы похитила более 7 млн рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Насонова предоставляла услуги бухучета по договору нескольким организациям, которые брали с людей деньги за коммунальные услуги. Как раз эти деньги женщина и присвоила.

На вырученные преступным путем средства Насонова купила внедорожник, часть дома, земельный участок. Также она погасила кредиты за квартиру и купила несколько дорогих туристических путевок.

Сейчас суд наложил арест на имущество, добытое преступным путем.