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Происшествия Челябинская область

Бухгалтер из Чебаркуля незаконно обогатилась, купив внедорожник, часть дома, турпутевки и погасив кредит за квартиру

В Чебаркуле передали в суд уголовное дело в отношении главбуха "Городского коммунального хозяйства" Екатерины Насоновой.

По версии следствия, 40-летняя женщина обманным путем за 2017-2018 годы похитила более 7 млн рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Насонова предоставляла услуги бухучета по договору нескольким организациям, которые брали с людей деньги за коммунальные услуги. Как раз эти деньги женщина и присвоила.

На вырученные преступным путем средства Насонова купила внедорожник, часть дома, земельный участок. Также она погасила кредиты за квартиру и купила несколько дорогих туристических путевок.

Сейчас суд наложил арест на имущество, добытое преступным путем.

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Бухгалтер из Чебаркуля незаконно обогатилась, купив внедорожник, часть дома, турпутевки и погасив кредит за квартиру

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Теги: бухгалтер, Екатерина Насонова, Чебаркуль, Городское коммунальное хозяйство, уголовное дело, присвоение, легализация, суд, СК



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