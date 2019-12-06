Экс-глава Чердынского района возглавил городской округ

Чердынский городской округ возглавил глава Чердынского района Андрей Ламанов, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое решение накануне приняли депутаты думы городского округа. Кандидатура Ламанова была поддержана единогласно. Муниципалитетом Андрей Ламанов руководит с 2013 г.

Его соперником за кресло мэра был экс-глава администрации Чердынского городского поселения Арнольд Брандт. В финал конкурса он прошел, но не был поддержан депутатами.

Напомним, что конкурс прошел после укрупнения территории. Ранее поселения Чердынского района объединились в один городской округ.