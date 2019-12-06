В Зауралье работникам сельхозкооператива выплатили полумиллионный долг по зарплате

В селе Моршиха в Макушинском районе на СХПК имени Энгельса не выплатили зарплату работникам.

50 сотрудников сельхозкооператива за октябрь этого года не получили деньги в установленные сроки, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Общая сумма задолженности составила около 500 тыс. руб.

Было возбуждено административное дело, руководителю назначен штраф в 10 тыс. руб.

Сейчас задолженность полностью погашена.