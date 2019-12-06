В Зауралье работникам сельхозкооператива выплатили полумиллионный долг по зарплате
В селе Моршиха в Макушинском районе на СХПК имени Энгельса не выплатили зарплату работникам.
50 сотрудников сельхозкооператива за октябрь этого года не получили деньги в установленные сроки, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.
Общая сумма задолженности составила около 500 тыс. руб.
Было возбуждено административное дело, руководителю назначен штраф в 10 тыс. руб.
Сейчас задолженность полностью погашена.