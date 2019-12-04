20 Сентября 2020
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Общество В России За рубежом
(2005) |

Состав стиральных порошков Ariel и Persil в Европе и в России отличается - ФАС

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) вынесла предупреждения иностранным производителям шоколада (шоколад Lindt ) и бытовой химии (стиральные порошки Ariel и Persil). По словам замглавы ФАС Андрея Кашеварова, состав этих товаров в России и за границей различается.
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"Международные производители поставляют на территорию Российской Федерации либо производят в Российской Федерации под аналогичным брендом и назначением товары, отличающиеся по качеству, составу и условиям использования от товаров, реализуемых под указанными брендами в странах Западной Европы", - сообщил Кашеваров.

Роспотребнадзор провел экспертизы, которые "выявили ряд существенных отличий в товарах, доступных к приобретению на территории России и странах Западной Европы: различается показатель "пенообразующая способность" и "моющая способность", при сопоставимой моющей способности рекомендованная на упаковке порошков производства РФ дозировка для аналогичных условий стирки в 1,5-2 раза выше, чем рекомендованная на упаковке порошков, произведенных в Европейском союзе".

"В образцах шоколада Lindt, реализуемых в Российской Федерации, содержание 12-14 органических кислот отличается (по некоторым образцам на 10-50%, в ряде случаев на 100-220% и более) от образцов, приобретенных в Европе", - сообщил чиновник.

При этом на упаковках товаров международных брендов, реализуемых на территории Российской Федерации, размещаются указания, очевидно формирующие у потребителя впечатление, что ему предлагается товар, тождественный тому, который производится и реализуется под указанным брендом в странах Европейского союза (например, "немецкий стандарт качества" на порошке Persil (РФ), "№ 1 в Европе (по продажам)" на порошке Ariel (РФ), акценты на страну происхождения швейцарского шоколада и давние традиции производства и высокую репутацию производителя на шоколаде Lindt и т.п.), считают в ФАС.

ФАС потребовала от производителей устранить нарушения.

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Состав стиральных порошков Ariel и Persil в Европе и в России отличается - ФАС

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Теги: стиральный порошок, Ariel, Persil, фас, состав



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