Проблемы с двигателем. В Екатеринбурге аварийно сел самолет Уральских авиалиний

Самолет Уральских авиалиний совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем. На борту находились 115 человек, самолет следовал по маршруту Новосибирск - Москва.

Капитан самолета запросил аварийную посадку и благополучно ее совершил. Во время полета сработал датчик неисправности одного из двигателей.

Самолет приземлился в аэропорту Екатеринбурга в 10.43, на рейс было продано 109 билетов, уточняет Интерфакс.